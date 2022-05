Wat vind jij: Nederland haalt de finale van het Songfestival

S10 gaat vanavond namens Nederland proberen een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival te halen. In de eerste halve finale mag de zangeres als achtste haar nummer De Diepte aan heel Europa laten horen.

Favoriet voor de eindzege in Turijn is S10 zaterdag niet, dat is volgens de bookmakers Oekraïne. Maar Stien den Hollander, zoals S10 voluit heet, is volgens de wedkantoren zeker kanshebber om de finale te halen. Andere landen die grote kanshebber zijn om vanavond door te stoten naar de finale zijn Griekenland en Noorwegen.