Ontsnapte gevangene krijgt twee weken straf

De man ging er gisteren aan het eind van de ochtend vandoor en werd aan het einde van de middag weer aangehouden in Kropswolde. Hoe de man wist te ontsnappen, is niet duidelijk. Justitie zegt hier nog onderzoek naar te doen.De gedetineerde ontsnapte vanuit PI Esserheem, een gevangenis in Veenhuizen. De politie begon meteen een zoekactie en zette daarbij onder meer honden en een helikopter in. De politie vond hem vervolgens halverwege de middag na een tip in Kropswolde, een dorp in Groningen.Vorige week mislukte een ontsnapping uit de andere gevangenis in Veenhuizen, Norgerhaven. Een gedetineerde had zich verstopt in een vrachtwagen die containers met vet uit de keuken kwam ophalen, maar hij werd nog voor de poort ontdekt.Dat gedetineerden weten hoe ze moeten ontsnappen, hoorde verslaggever Marjolein Knol al in PI Esserheem toen ze daar rondliep voor de opnames van de podcast Binnen de Muren. "Eén van de langgestraften kon me precies vertellen hoe hij zou ontsnappen. Hij had het al helemaal uitgedacht. Maar hij zou het nooit doen, zei hij."Knol: "En dat hoorde ik van meer gedetineerden. Ontsnappen heeft volgens hen geen zin, omdat de politie je vroeg of laat toch weer aanhoudt. En als dat dan gebeurt, raak je je privileges kwijt en zit je nog langer vast."De straf die gedetineerden van de rechter kregen opgelegd, hoeven ze meestal niet volledig uit te zitten. Meestal moet iemand twee derde deel van zijn straf in de gevangenis hebben gezeten voordat hij of zij voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. Wanneer een gedetineerde zich ernstig misdraagt in de gevangenis of wanneer hij of zij is ontsnapt (of een poging daartoe deed), moet hij of zij langer in de gevangenis zitten.Die regel geldt ook voor de gedetineerde die gisteren is ontsnapt, laat justitie weten. Daarnaast mag hij de komende twee weken niet van zijn cel afkomen. De gedetineerde mag elke dag alleen in afzondering een uur luchten. Het is gebruikelijk dat de tv bij een dergelijke straf uit de cel wordt verwijderd. Het ontsnappen uit de gevangenis op zich is overigens niet strafbaar bij wet.