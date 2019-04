Petitie: 'Behoud de school in Zuidlaren'

Vorige week werd bekend dat de afdeling van het Harens Lyceum in Zuidlaren, voorheen het Zernike College, de deuren moet sluiten door een dalende leerlingeninstroom. In een brief aan de ouders staat dat de school na volgend schooljaar dicht gaat.Volgens ouders is actie nodig om de middelbare school in Zuidlaren toch open te houden. Dat schrijven twee ouders aan de schoolleiding van het Harens Lyceum. Samen met nog vier ouders en twee docenten zijn ze een belangengroep begonnen."De school is heel belangrijk voor deze regio", zegt Anketrien Schillhorn van Veen. Zij is moeder van één van de leerlingen op de school en startte de petitie . "Als genoeg ouders ons steunen, willen we een congres organiseren om onderwijsinstellingen over te halen hier de handschoen op te pakken", aldus de moeder.De ouders zijn het niet eens met het argument van de directie dat leerlingen de school in Zuidlaren links lieten liggen omdat de e-bike in opkomst is en andere scholen dus makkelijker bereikbaar zijn. "Dat is je reinste onzin", zegt Schillhorn van Veen fel. "Volgens mij liet het Harens Lyceum de dependance in Zuidlaren moedwillig verloederen."De middelbare school in Zuidlaren is voor het VMBO en de onderbouw van havo en vwo. Dit schooljaar kon de middelbare school één klas vullen met nieuwe leerlingen van alle niveaus. Voor komend schooljaar hebben slechts twintig leerlingen zich aangemeld.