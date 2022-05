Arts UMCG krijgt twee jaar de tijd om gevolgen corona te onderzoeken

Hij is blij dat hij eindelijk rustig onderzoek mag doen naar de gevolgen van de coronapandemie. Oncologisch chirurg Schelto Kruijff van het UMC Groningen gaat de komende twee jaar flink wat ziekenhuisdata onderzoeken, in de hoop dat hij conclusies kan trekken over de gevolgen van de uitstelde zorg.

"We willen dit eigenlijk allemaal snel, snel, snel weten", zegt Kruijff. Hij ergert zich een beetje over het feit dat er veel berichten verschijnen over de gevolgen van de coronapandemie, terwijl daar nog weinig onderzoek naar is gedaan. "We moeten met een team van onderzoekers rustig de data doorpluizen en dan eens een keer met iets goeds komen. Maar dat kost nu eenmaal iets meer tijd."

Twee jaar

Voor dat grote onderzoek krijgt Kruijff twee jaar de tijd. "Dat voelt voor mij best snel", zegt hij daarover. Maar hij staat er niet helemaal alleen voor. Hij krijgt hulp van collega-chirurgen van het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Flevoziekenhuis. Voor het onderzoek krijgen ze 800.000 euro subsidie.

Hij wil antwoord op veel vragen. Hoe reageerden patiënten op uitstel van een ingreep tijdens de coronapandemie? En welke gevolgen had dat uitstel voor de kwaliteit van de zorg? "Tijdens de pandemie zijn er beslissingen gemaakt, omdat er een tekort was. We moeten kijken of we het goed hebben gedaan, of het beter had gekund en of we er in de toekomst van kunnen leren. Ook als we niet in een pandemie zitten."

Onethische onderzoeken

Kruijff erkent dat hij nu ook onderzoeken kan doen, die in een 'normale' periode totaal onethisch zouden zijn. "Kijk, we hebben een situatie gehad die niet meer op deze manier gaat voorkomen", legt hij uit. "Ook screeningsprogramma's (bijvoorbeeld voor kankeronderzoeken, red.) hebben een aantal maanden stilgelegen. Je zou wel willen weten wat er dan gebeurt."

De UMCG-arts wil bijvoorbeeld weten of er een verschil is, als mensen later naar het ziekenhuis komen met een ziekte onder de leden. "Dat zou je normaal gesproken nooit kunnen onderzoeken, want dat is ethisch niet verantwoord. Maar als het plotseling wel gebeurt, dan is het natuurlijk zonde als we niet kijken wat we er van kunnen leren", zegt Kruijff.

Collega's

Daarnaast wil Kruijff weten hoe zijn ziekenhuis-collega's de coronacrisis hebben ervaren. Hij wil weten hoe het zorgpersoneel terugkijkt op de geleverde zorg en op de noodgedwongen keuzes die zijn gemaakt.

Ook erkent hij dat de capaciteitsproblemen in het ziekenhuis nog niet zijn opgelost. "We hebben natuurlijk veel burn-outs en mensen die thuiszitten. Na de pandemie merken we dat het systeem helemaal niet zo sterk was, als we eigenlijk dachten. We zullen dus sowieso met minder riemen moeten roeien. Dus ik denk hoe meer we kunnen leren, hoe meer doeltreffende maatregelen we kunnen nemen. Daardoor kunnen we met minder middelen hetzelfde bereiken."

De tijd nemen