Directeur Kamp Westerbork: Strafbezoek is zinvol

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tegen een Schiedammer dat hij een bezoek aan het herinneringscentrum moet brengen als onderdeel van de straf. De man riep in 2017 luidkeels op de Rotterdamse Meent 'Hamas, hamas, alle Joden aan het gas'.Dit soort situaties gebeurt wel vaker, vertelt directeur Mulder. "Maar dan zijn het meestal jongeren die via Bureau Halt een taakstraf krijgen met een vergelijkbare opdracht."Voor Kamp Westerbork zou het de eerste keer zijn dat iemand van de rechter een bezoek opgelegd krijgt. "Het is wel eens gebeurd dat een vergelijkbare straf bij het Anne Frank Huis moet plaatsvinden, maar bij ons nog niet."Van Mulder mogen dit soort straffen vaker worden toegepast. "Het zou misschien wel vaker moeten gebeuren dat er echt een relatie wordt gelegd tussen wat mensen hebben gedaan en de inhoudelijke straf die ze krijgen. Het lijkt mij dat het een hele goede methode kan zijn.""De ervaring die we met jongeren hebben, is dat het vaak uit onwetendheid voortkomt. Als het daadwerkelijk gaat om mensen die maar wat roepen, heeft deze straf zeker zin. Als hetovertuigden zijn, is het aanmerkelijk lastiger. Maar ik vind het een goede zaak als een rechter of het Openbaar Ministerie dit wil aanpakken en ik denk ook zeker dat het zinvol is."Om echt garanties te geven dat een bezoek aan Westerbork gaat helpen, vindt Mulder lastig. "Het is goed om duidelijk te maken wat het voor Joden betekent als je roept 'Hamas, hamas, alle Joden aan het gas'. Ervan doordrongen worden wat je eigenlijk zegt. Een positief effect is in de regel dan ook wel merkbaar."