Eitje-Tik: Een traditie op OBS Gieten

"We doen dit al ongeveer zeventien jaar", zegt Jannes Wilkens van de school in Gieten. "De kinderen zijn heel enthousiast. Het is echt een traditie geworden."Het spelletje werkt zo: Je speelt het met twee personen. Beide hebben één ei en moeten dit tegen elkaar aantikken. Diegene waarvan het ei heel blijft heeft gewonnen.De grote vraag op de basisschool is: wie heeft het meest stugge ei van alle leerlingen op de school? Misschien is het wel Gijs, een leerling van groep 7. Hij heeft de voorrondes in zijn klas gewonnen. Alle winnaars van de verschillende groepen nemen het tegen elkaar op in een bloedstollende finale.Vol goede moed en een beetje gespannen stapt Gijs het podium op. Hij pakt zijn ei uit en maakt kennis met zijn tegenstander. "Tik, tik, tik en de winnaar ben ik", zeggen beide spelers. Helaas voor Gijs breekt zijn ei.Achteraf vindt hij dat niet erg: "Ik heb in ieder geval meegedaan", zo vertelt Gijs. En ook de ouders van Gijs hoeven niet te treuren. "Ik vertel ze vanavond gewoon dat ik gewonnen heb", grinnikt hij.