Herkent u ze nog? Dit waren de hoofdrolspelers in Bartje

"Het was de nozemtijd en ik had haar tot ver over mijn rug. Voor de rol moest de tondeuse erover, maar dat leek me helemaal niets. Uiteindelijk hebben ze me toch weten over te halen", blikt Jalving terug.

Achteraf gezien een keuze met grote gevolgen. "Ik was 16, dus je hebt geen idee wat beroemd zijn is. Maar het ging best ver. Als ik wilde schaatsen op de ijsbaan in Assen, dan lukte dat niet omdat iedereen achter mij aan kwam. Dat was best een vreemde gewaarwording. Het heeft ertoe geleid dat ik een zomer lang uit huis ben gegaan, omdat mensen gewoon bij mij thuis in Exloo kwamen. Uiteindelijk kun je stellen dat ik zes weken ondergedoken ben geweest."