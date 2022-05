Maand van de Schooltuin: 'Tuintje moet net zo gewoon zijn als een gymlokaal'

"In de schooltuin ontwikkelen kinderen een gezonde smaakvoorkeur", zegt Karlijn Meijerink van de Alliantie Schooltuinen. "Want het zelfgeteelde worteltje smaakt toch het allerlekkerst. Bovendien leren kinderen nu hoeveel werk erin zit voordat groente en fruit in de supermarkt ligt."

In Drenthe doen acht basisscholen mee, waaronder CBS De Hoeksteen in Roden. Daar hebben ze zelfs een officiële tuinjuf aangesteld, die elke dinsdag met de leerlingen de moestuintjes induikt. Want schooltuinen, die hebben ze in Roden al langer. "Dit is nu het tweede jaar", zegt tuinjuf Theresia Jager. "En het is hoognodig, want veel kinderen hebben vaak geen idee hoe hun voedsel groeit en hoe je het kweekt."