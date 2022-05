Tuinders in Noord-Nederland gaan samen in Greenport Noord

Tuinders uit de drie noordelijke provincies zijn samen een netwerkorganisatie begonnen om hun gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen. De nieuwe organisatie Greenport Noord zorgt ervoor dat telers één aanspreekpunt hebben en gezamenlijk kunnen ingaan op onderwerpen als huisvesting van arbeidsmigranten, de energievoorzieningen en verduurzaming van de teelt.

"Greenport Noord is een netwerkorganisatie die tuinders in de breedste zin met elkaar verbindt", vertelt initiatiefnemer en komkommerteler Inge Bergsma-De Vries van Drenthe Growers BV uit Erica. "Het gaat dus om glastuinbouw, buitenteelt, boomteelt, kleinfruit- en de bollen- en bloementeelt."

Volgens Bergsma-De Vries zijn niet alleen de tuinders aangesloten bij Greenport Noord. "Verschillende organisaties, overheden, toeleveranciers en het onderwijs maken hier ook deel van uit." In totaal zijn er 106 organisaties aangesloten met één doel: samenwerken.

In 2040 energieneutraal

Tijdens de oprichting van de netwerkorganisatie in het gebouw van bloemenveiling Royal FloraHolland in Eelde werd al snel duidelijk dat de tuinbouwsector in het Noorden voor grote vraagstukken staat. "Onderwerpen waar we zo snel mogelijk mee aan de slag moeten, zijn het ontwikkelen van innovatie en kennis, het creëren van een aansluiting van het groene onderwijs op de regionale tuinbouw en de energietransitie", benadrukt de initiatiefnemer.

Voor de glastuinbouw is het overstappen op duurzame energie het grootste obstakel voor de komende jaren. Bergsma-De Vries: "De overheid heeft als doel gesteld dat de glastuinbouw in 2040 energieneutraal moet zijn (dat het de eigen opgewekte energie volledig verbruikt, red.). En daar moeten we nog wat verduurzamingsstappen in maken."

Waterstof

Volgens de initiatiefnemer wordt in de gemeente Emmen druk gekeken naar waterstof als alternatieve energiebron, maar in de toekomst moet blijken of het daadwerkelijk gebruikt kan worden voor onder meer de glastuinbouw in Erica. "Wij volgen dat project op de voet en we zien mooie ontwikkelingen. Hoe dit in de toekomst inpasbaar kan zijn binnen de bedrijven, dat wachten we af."