Langverwachte rondweg om Hollandscheveld eindelijk geopend

"Zesenveertig jaar geleden is het begonnen", vertelt Martijn Kuik van Plaatselijk Belang. "We hebben er lang voor gestreden. Nu moeten we ervoor zorgen dat we als dorp vooruitkijken. De veiligheid is er nu voor Hollandscheveld."Lange tijd werd de komst van de weg gekoppeld aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Riegmeer . Maar toen in 2012 de plannen voor het bedrijventerrein in de koelkast werden gezet, werd ook de rondweg uitgesteld Eind november 2016 kwam de kwestie weer naar boven en werd de kans dat de rondweg toch zou komen groter . In mei 2017 werd de komst ervan weer onzeker vanwege bezwaren van de winkeliersvereniging . Maar in februari 2018 was het toch zo ver en ging de schop in de grond Vandaag werd de rondweg feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Erwin Slomp van gemeente Hoogeveen en gedeputeerde Henk Brink van de Provincie. "Deze weg heeft alles wat je als wegbeheerders wilt", vertelt Brink. "Fietspad ernaast, mooi breed, mooie bermen. Dit is iets waar je als Provincie geld voor beschikbaar stelt."Ook wethouder Slomp is blij met de komst van de weg. "Dit is iets wat het dorp al tientallen jaren heeft gewild. Tientallen keren stond het op de agenda van de gemeenteraad en Plaatselijk Belang en werd het om allerlei redenen afgeschoven. Nu ligt het eindelijk hier."De leefbaarheid in Hollandscheveld is de afgelopen jaren een punt van zorg geweest, vertelt gedeputeerde Brink. "De flitspaal aan de Riegshoogtendijk is de bestbetaalde flitspaal van heel Drenthe", vertelt Martijn Kuik van Plaatselijk Belang. "Dat geeft wel aan hoeveel mensen er langskomen. Met deze weg krijgen we toch een stukje leefbaarheid terug."