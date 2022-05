Armenië-expositie in Drents Museum geopend: 'Land heeft onmetelijke geschiedenis'

Twee jaar later dan de bedoeling was, opende vandaag in het Drents Museum de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat'. Een expositie over de geschiedenis en de cultuur van Armenië. Aan de hand van 160 kunstschatten wordt het verhaal van het land verteld. Bij de officiële opening in Assen is vanavond Nikol Pasjinian, de minister-president van Armenië, eregast.