Gemeenten scheppen online duidelijkheid in regelingenjungle minima

Voor welke toeslagen en regelingen komen mensen met een laag inkomen in aanmerking? In een wirwar aan regelingen die ook nog eens per gemeente verschillen, zien mensen vaak door de bomen het bos niet meer. Meerdere Drentse gemeenten hopen met een online centraal overzicht orde in de chaos te scheppen.

Met de energietoeslag van de overheid is er opnieuw een overheidsregeling voor minima opgezet, aanvragers kunnen geld krijgen om gecompenseerd te worden voor de stijgende energieprijzen. "Er is zoveel geregeld in Nederland, dat is eigenlijk het goede nieuws", zegt Martijn Boer van de VoorzieningenWijzer. "Maar mensen moeten geholpen worden om gebruik te maken van die voorzieningen."

Verschillen

De energietoeslag is bijvoorbeeld per gemeente anders geregeld. "Vaak is het meest ingewikkelde om er achter te komen of je in aanmerking komt voor een regeling. Je moet zelf de weg vinden anar instanties: de gemeente, de belastingdienst en de zorgverzekeraar", schetst Boer. Via de VoorzieningenWijzer op datgeldtvoormij.nl is per Nederlandse gemeente te zien waar je voor in aanmerking komt. Sommige gemeenten gaan daarin nog een stap verder.

Boer: "Er zit nog een vangnet achter. Je kunt zelf de check doen, maar daarachter zit nog een rode knop. Als het toch te ingewikkeld is, kun je in contact komen met iemand van een vrijwilligersorganisatie of welzijnsorganisatie van een gemeente, die je helpt om dingen te regelen." In Drenthe bieden Aa en Hunze, Assen, Coevorden, Hoogeveen en Westerveld die service.

Gratis