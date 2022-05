De Wolden sluit 2021 af met vier miljoen euro in de plus vanwege financiële meevallers

Gemeente De Wolden is het jaar 2021 afgesloten met een plus van vier miljoen euro op de jaarrekening. Het positieve resultaat is vrijwel geheel te danken aan incidentele meevallers zegt de gemeente.

Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is de Algemene Uitkering van het Rijk. Met ruim 40 miljoen euro is het de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De Wolden heeft 1,2 miljoen euro meer ontvangen dan vooraf begroot.

Een half miljoen is bespaard op beschermd wonen. Dat is hulp voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast heeft de gemeente vier ton opgehaald met de verkoop van gronden en respectievelijk drie ton bespaard met lagere kosten voor de inzameling en verwerking van afval.

Door minder kosten te hebben gedraaid voor kinderdagverblijven heeft De Wolden drie ton meer overgehouden. Omdat het Huus voor Sport en Cultuur nog niet is gerealiseerd heeft de gemeente drie ton overgehouden aan exploitatielasten. Ruim een half miljoen is bespaard op kleinere incidentele posten is te lezen in de jaarrekening.