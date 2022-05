Inspectie heft verscherpt toezicht op De Trans in Emmen op

De Trans laat weten opgelucht te zijn door het besluit van de inspectie. "Het is een mooi resultaat dat we met ons team hebben bereikt", laat woordvoerder Jenny Rodenhuis weten. "We hebben er met ons allen keihard aan gewerkt om de zorg weer op niveau te krijgen." Volgens Rodenhuis is de aandacht voor een gezonde financiële huishouding, voor de cliënten en de medewerkers zelf meer in balans getrokken. "Dat heeft de Inspectie ook gezien. We zijn er nog niet helemaal, maar we hebben de weg teruggevonden."