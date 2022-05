Provincie steunt gemeenten met extra personeel om nieuwbouwprojecten vlot te trekken

De provincie Drenthe wil een miljoen euro beschikbaar stellen om nieuwbouwprojecten in Drentse gemeenten vlot te trekken. Het geld is bedoeld om extra personeel aan te trekken die hierin kunnen ondersteunen.

Het gaat daarbij vooral om de inzet van extra ambtenaren, waar momenteel een tekort aan is. De provincie is in gesprek met alle twaalf Drentse gemeenten om ze van extra expertise te voorzien. Bij gemeenten met onvervulde vacatures, springt de provincie in het ontstane gat.

Overigens betekent het niet dat de provincie ruim in het jasje zit qua ambtenaren. "De extra benodigde mankracht, huren wij in", verduidelijkt provinciebestuurder Hans Kuipers." Er wordt gekeken of er een team met ambtenaren uit alle gemeenten en extra mensen vanuit de provincie samengesteld kan worden."

Gemeenten zijn verantwoordelijk

De gemeenten blijven wel eindverantwoordelijk. "De individuele projecten liggen echt bij de gemeente", aldus Kuipers. Wel zegt hij dat de provincie nadrukkelijk aandacht vraagt voor woningen voor jongeren en ouderen.