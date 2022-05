Huiseigenaren Aa en Hunze in aardbevingsgebied als eerst in aanmerking voor 10.000 euro

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen als eerste een aanvraag doen voor de derde ronde van de SNN-subsidie in het aardbevingsgebied. Huiseigenaren in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 6 juli de 10.000 euro aanvragen.

De derde ronde van de subsidieregeling wordt in stappen per gemeente uitgevoerd om situaties als eerder dit jaar te voorkomen, meldt RTV Noord.

In januari stonden tienduizenden mensen, vooral Groningers, in de digitale wachtrij. Nog eens honderden stonden in de kou in rijen bij gemeentehuizen. De helft van de mensen kon uiteindelijk geen aanvraag doen, omdat het geld op was. Nog dezelfde week trok het kabinet de portemonnee en kwam er 250 miljoen euro extra, zodat alle ongeveer 53.000 gerechtigden hun subsidie kunnen krijgen, waaronder 123 huishoudens in Drenthe.