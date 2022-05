Huisarts uit Emmen drie weken naar Krakau om vluchtelingen te helpen

Door de medische missies gaat de Emmer huisarts de wereld waarin wij in Nederland leven steeds meer waarderen. "Je relativeert enorm en dat zie je in wat voor luxepositie wij leven. En in vrijheid vooral", stelt Steendam. "Op Lesbos wilde iedereen ergens een verblijfsvergunning hebben. Ik heb gewoon een paspoort en als ik wil, kan ik weg. Je vrijheid is zo ontzettend belangrijk, soms realiseer je je dat niet."

Wat Steendam nu precies in Polen gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. "Op Lesbos is al veel via een vast systeem opgezet, maar in Krakau is alles nog heel nieuw. Er is wel een basis, maar ik denk dat we nu vooral ingezet worden waar we het hardst nodig zijn." De huisarts denkt dat het hier ook vooral om acute medische zorg en psychiatrie gaat.