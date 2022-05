Crimineel uit Meppel opgepakt voor cokehandel en voorbereiden liquidaties

Meppeler Saied H. is vanochtend vroeg door een arrestatieteam van de politie uit zijn huis gehaald en opgepakt vanwege drugshandel en het voorbereiden van liquidaties. Dat zegt woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie.

De straat in de wijk Koedijkslanden, waar de eerder veroordeelde drugscrimineel H. woont, werd vanochtend vroeg opgeschrikt door een harde knal. Om binnen te komen blies de Dienst Speciale Interventies (DSI), die wordt ingezet bij gevaarlijke verdachten, de deur eruit met een explosief. De politie deed ook een inval in de woning van H.'s vader, een paar straten verderop.

Cocaïne

"We verdenken hem van de handel in verdovende middelen, cocaïne in dit geval, en van het voorbereiden van liquidaties", aldus Aling. Over dat laatste wil de politie voorlopig niet veel kwijt vanwege het nog lopende onderzoek. "In zijn woning hebben we gegevensdragers en een Mercedes in beslag genomen. Op de andere locatie hebben we een kleine hoeveelheid cocaïne aangetroffen en een soort kleine wasserij."

Cocaïne wordt voor de handel vaak verwerkt in andere materialen, wat dan met chemische middelen wordt 'gewassen' om de pure cocaïne terug te winnen. In de beruchte cokemanege in Nijeveen werd op die manier op grote schaal coke teruggewonnen uit steenkool. In het huis van H.'s vader zijn ook chemicaliën en versnijdingsmiddelen gevonden.

Versleutelde berichten

Behalve de Meppeler zijn ook twee mannen van 30 en 50 jaar uit Koudum en Amsterdam opgepakt. De politie kwam ze op het spoor doordat ze onderling contact hadden via verschillende versleutelde berichtendiensten. Nadat rechercheurs deze berichten had 'ontsleuteld', konden ze zien dat de mannen zich bezighielden met de invoer en handel van grote partijen cocaïne. Ook bleek toen dat er voorbereidingen werden getroffen om mensen om het leven te brengen of ernstig geweld tegen hen te gaan gebruiken.

De politie heeft volgens Aling ook nog een vierde verdachte op het oog. Dat is een 59-jarige man die op dit moment in Turkije zit.

Maggiora

H. werd in 2017 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor grootschalige handel in cocaïne en speed in Nederland, Duitsland en Zweden. Hij en zijn handlangers importeerden de coke uit de Dominicaanse Republiek. H. is ook veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en het bezit van zware wapens, zoals een kalasjnikov en mini-uzi's. Hij zat toen sinds 2015 vast en kwam vanwege strafkorting na ruim vier jaar onder voorwaarden vrij.

Tegen vijf medeverdachten loopt die zaak, met de naam Maggiora, nog altijd in hoger beroep. H. heeft zich bij zijn straf neergelegd. De Meppeler werd in 2020 ook door een arrestatieteam uit huis gehaald, omdat zijn DNA op een wapen was gevonden dat - samen met een hele partij wapens - in een garagebox in Hoofdorp lag. Die zaak is vorig jaar geseponeerd.

Meerdere invallen

De invallen bij de verdachten waren vanochtend vroeg tegelijkertijd om te voorkomen dat ze elkaar konden waarschuwen. Behalve in hun woningen en het huis van H.'s vader viel de politie nog drie andere panden binnen, waaronder ook een pand in Purmerend. In Amsterdam werd een ton aan contant geld gevonden en een flinke hoeveelheid dure horloges. Behalve de auto van H. heeft de politie ook een auto van een andere verdachte in beslag genomen.

Het advanced search team van defensie was ook bij de invallen. Dit specialistische team kan veranderingen in de omgeving ontdekken en heeft speciale apparatuur die enkele meters in de grond kan kijken. Ook kunnen hiermee verborgen ruimten zien in muren worden ontdekt. Of die gevonden zijn, is niet bekend.

Beperkingen

H.'s advocaat Johan Mühren laat in een reactie weten dat hij niks mag zeggen, omdat de Meppeler in beperkingen zit. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met de politie en zijn advocaat en dat er ook weinig naar buiten mag worden gebracht.