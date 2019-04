Coevorden wil nieuw gebouw voor Stedelijk Museum

Het is het meest opvallende punt in het rapport dat werd aangeboden aan wethouder Jeroen Huizing. Opvallend ook omdat het Stedelijk Museum nu is ondergebracht in het Arsenaal. Dat is één van de oudste gebouwen van Coevorden en bovendien is het in 2013 grondig verbouwd.“Het is een prachtig gebouw”, geeft voorzitter Joop Mooij gelijk toe als hij over de bovenverdieping wandelt en steeds zijn hoofd bukt om zijn hoofd niet te stoten aan de spanten. “Dit gebouw is mooi, maar lastig en kostbaar in de exploitatie. We kunnen eigenlijk niet voldoen aan eisen op het gebied van klimaatbeheersing en beveiliging, om maar een paar zaken te noemen.”Mooij zegt dat het Stedelijk Museum, dat vorig jaar een recordaantal van 6.000 bezoekers trok, wil uitbreiden en vernieuwen. “Dat kan niet op de huidige locatie. Dan kun je kijken naar andere bestaande gebouwen, maar die moeten maar net geschikt zijn. Nieuwbouw lijkt ons dan ook de beste optie.”In de visie van de stichting moet het nieuwe museum uitgroeien tot de ’schatkamer van Zuidoost-Drenthe’ en moet het al snel 50.000 bezoekers kunnen trekken, met een doorgroei naar 80.000 in 2030. De kosten van de nieuwbouw worden begroot op acht tot twaalf miljoen euro.“Het is een investering en een plan dat niet morgen of volgend jaar is geregeld”, reageert wethouder Jeroen Huizing. “Maar het museum is voor ons een belangrijke partij in onze wens om de historie van Coevorden nog beter te vermarkten. Dat het museum nu een meerjarenvisie heeft juich ik erg toe."