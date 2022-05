Justitie eist tbs tegen bedreiger gemeentemedewerkers Hoogeveen

De officier van justitie ziet nog één middel om de 51-jarige Daniël L. uit Pesse te stoppen met zijn jarenlange strijd tegen de gemeente Hoogeveen: tbs met dwangverpleging. De man zit sinds 6 augustus vast voor dreigbrieven aan het adres van een ambtenaar van de sociale dienst in Hoogeveen. Ook probeerde hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) deze ambtenaar te dwingen een uitkeringsbedrag over te maken en pleegde hij lokaalvredebreuk.

De man voert al negen jaar een strijd tegen de gemeente. Hij heeft recht op een uitkering, maar krijgt die niet, zei L. tegen de rechter. De Pessenaar is al vier keer eerder veroordeeld voor dezelfde vergrijpen tegen overheidsinstanties en -medewerkers. "Hij is van zijn gelijk overtuigd en laat dit niet los. Niets kan hem verder nog stoppen", zei de officier van justitie.

Volgens de aanklager is een scala aan behandelplannen uit de kast getrokken, om de man een ander gedrag aan te leren. De psychiater en psycholoog constateerden bij L. psychische stoornissen waaronder een die hem achterdochtig en angstig maakt. De deskundigen waren het oneens in hoeverre de feiten de man kunnen worden aangerekend en daardoor kwam het niet tot een behandeladvies.

De druppel was een dreigbrief aan het adres van de ambtenaar waarin een executie op hem werd aangekondigd. "Binnenkort is hij dood. Zijn verdiende loon. Ik hoop u te ontmoeten op zijn begrafenis", schreef L. en stuurde de brief ook aan anderen. De man werd tot zijn eigen verrassing kort daarop opgepakt en zit sindsdien vast. L. had kort daarvoor een klacht ingediend bij de ombudsman en dacht met de gemeente in gesprek te raken.