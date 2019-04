Assen door rechter op vingers getikt in conflict met topambtenaar

"Het betreft een bericht met een zeer negatieve strekking met een groot bereik. Het was voor alle ambtenaren in te zien", oordeelt de rechtbank."De berichtgeving tast hiermee onnodig de eer en goede naam aan van de ambtenaar", aldus de rechter in het vonnis. Maar een voorschot op schadevergoeding wordt niet toegewezen, omdat er volgens de rechter nog geen concrete schade is.De rechtszaak was aangespannen door topambtenaar Fritz Ligthart. Hij was tien jaar bij de gemeente werkzaam als manager, toen hij april vorig jaar te horen kreeg dat hij ongeschikt was als concernmanager in een nieuwe organisatieopzet. Er was toen bijna een jaar proefgedraaid. Ondertussen was Lighart ook ziek geworden. Voor hem kwam de boodschap 'als donderslag bij heldere hemel', net als de mededeling dat er reorganisatieontslag zou volgen.Twee weken later stond de mededeling, dat de man niet benoembaar was, op intranet te lezen voor de zevenhonderd Asser gemeenteambtenaren. Ook werd zijn ongeschiktheid gemeld in een openbare bijeenkomst voor ambtenaren.De man voelde zich daardoor publiekelijk aan de schandpaal genageld en beschadigd. Daarvoor stapte hij naar de bestuursrechter, om de gemeente voor de schade aansprakelijk te stellen. Ook verwijt hij de gemeente ziekmakende werkomstandigheden, omdat hij in de proeffase overspannen raakte door alle problemen op de werkvloer.De rechtbank vindt niet dat de gemeente Assen schuldig is aan 'buitensporige werkomstandigheden'. "Er werd een nieuwe manier van werken uitgeprobeerd, wat de nodige onduidelijkheden en fricties veroorzaakte. Maar je mag van een ervaren manager verwachten dat hij kan omgaan met een zekere mate van organisatorische chaos", oordeelt de bestuursrechter.Dat de voorzitter van de Ondernemingsraad ook in de proeffase is vertrokken en een andere ervaren manager zich ook ziek meldde, vindt de rechter onvoldoende om te spreken van ziekmakende omstandigheden.Advocaat Marlet Bron vindt dat met deze uitspraak haar cliënt gerehabiliteerd moet worden, en dat hij alsnog de kans moet krijgen als concernmanager aan de slag te gaan. Uit op schadevergoeding is ze vooralsnog niet. "De onrechtmatigheid staat nu vast, maar we hopen dat het niet tot een eis om schadevergoeding hoeft te leiden. Er wordt op dit moment gepraat, de partijen moeten elkaar nu gaan vinden. De gemeente is aansprakelijk voor wat er gebeurd is, en dat is heel schandalig te noemen"De gemeente wil verder niet reageren op de kwestie.