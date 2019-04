Anco Jansen nog niet fit: Maar ik ben bereid om risico's te nemen

De nieuwe uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

We voetballen hier niet voor de pepermuntjes, maar om dit nóg een jaar mee te maken. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen

Er is nog geen club die zegt 'wij willen Anco Jansen hebben'. Anco Jansen

Jansen is voorzichtig. De hoop is er. De wil ook, maar het moet wel verantwoord zijn. "Kijk als dat het geval is en de spuit kan erin, dan is het heel simpel. Ik ben bereid om risico's te nemen in deze fase van het seizoen. Maar ik kan er wel iets van vinden, maar dat doen de trainers en de medische staf ook. Als ik niet 100% ben en dus niet mijn niveau kan halen, moet er iemand spelen die wel topfit is."De Zwollenaar kan ook niet zeggen of het wellicht verstandig is om het duel tegen Utrecht te laten lopen om er daarna, op dinsdag, tegen De Graafschap wel te staan. "Op dit moment is dat gewoon nog heel lastig. Zonde, want dit is de week van de waarheid wellicht. Met twee goede resultaten kunnen we ons al heel snel veilig spelen."Ondanks dat Jansen een goed seizoen draait en door iedereen, ook in de landeljike media, wordt bewierrookt is hij zelf pas tevreden als hij met Emmen in de eredivisie blijft. "Zo simpel is het. We voetballen hier niet voor de pepermuntjes, maar om dit nog een jaar mee te maken. Ook ik ben bij deze club gebleven om beloond te worden voor onze prestaties. En die beloning is handhaving. Niets meer en niets minder. En lukt het niet, dan heb je 't eigenlijk voor niets gedaan."Het is duidelijk dat Jansen het team- en clubbelang prefaleert boven zijn eigen belang ("Als ik puur voor mijn eigen carriere zou gaan, dan had ik hier niet eens gespeeld"). Maar blijft dat ook zo na de zomer? "Dat is voor latere zorg."In principe heeft Jansen nog een doorlopend contract bij de Drentse club, maar in dat contract zitten bepaalde clausules. Voor bepaalde aanbiedingen, uit bepaalde landen mag Jansen weg. Eerder liet de aanvallende middenvelder al weten dat hij graag nog eens terugkeert naar Turkije. "Niet om iets af te maken maar meer om iets vol te stoppen... mijn zakken. Maar daar ben ik echt nog helemaal niet mee bezig. Er is ook nog geen club die heeft gezegd dat ze Anco Jansen willen, maar dat hoeft nu ook nog helemaal niet. Ik kijk nu naar de korte termijn. Ik wil met Emmen in de eredivisie blijven en dan zien we wel verder."