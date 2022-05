Hoe een discussie over woningbouw vooral over ganzen in Fochteloërveen gaat

En alle partijen vinden wel wat van het rapport en bevragen elkaar weer allemaal over ganzen. De VVD vraagt aan GroenLinks of het verschil tussen koeienpoep en ganzenpoep qua stikstof bekend is. (Spoiler: Johan Moes van de VVD haalt aan dat er net iets meer dan twee keer zoveel stikstof in ganzenpoep zit dan in koeienmest). De Partij voor de Dieren verwijt de VVD dat het een reden zoekt op nog meer ganzen af te schieten. Het CDA is chagrijnig dat geadviseerd wordt om grasland te veranderen in bouwland. GroenLinks fladdert liever als grote vogel boven het gebied - de partij kijkt liever naar het grote geheel. En JA21 koppelt dan weer terug aan de partijen dat het rapport er nu eenmaal ligt. "Er moeten keuzes gemaakt worden. Voor de een is dat leuk, voor de ander niet", sprak Jan Willem Drukker namens de partij.