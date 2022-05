Grote ploegen aan de start van Slag om Norg

In totaal doen er achttien ploegen uit negen verschillende landen mee aan de eendagskoers. De wedstrijd wordt sinds 2012 verreden. De laatste twee jaar ging het evenement niet door in verband met corona. De Slag om Norg is één van de vijf evenementen van Enforce Sportevents. Na wat personele wisselingen bestaat de naam Bolane Sportevents niet meer.

Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe wedstrijd over onverharde wegen: de Gravel One Fifty. Naast een profeditie is er een prestatietocht voor recreanten over 75 of 150 kilometer. Het evenement staat op de planning voor 17 september.