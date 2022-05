Meer onderzoek naar klinische opname voor poging doodslag baby

De rechtbank wil meer onderzoek naar een geschikte kliniek voor een 31-jarige vrouw uit Klijndijk, die verdacht wordt van poging tot doodslag op haar baby.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk en een behandeling in een kliniek. Over dit laatste wil de rechtbank meer worden geïnformeerd en stelt daarom de uitspraak nog even uit.

Ernstig hersenletsel en gebroken ribbetjes

De drie weken oude baby kwam vorig jaar in het ziekenhuis terecht, omdat het meisje erg moest overgeven. Daar werden ernstig hersenletsel en gebroken ribbetjes geconstateerd. De moeder en haar vriend hadden hiervoor geen uitleg. De arts schakelde de politie en Veilig Thuis Drenthe in. Het stel werd tijdens het politieonderzoek afgeluisterd. De moeder sprak zich uit over een mogelijke aanhouding en of zij zichzelf beter niet kon aangeven.

De vrouw vertelde haar zussen dat ze het kind per ongeluk had laten vallen. Na kritische vragen erkende ze dat ze het kind tegen het hoofdje had geslagen en haar op de grond liet vallen. Ze wist zelf niet goed waarom ze dit deed, zei ze eerder tegen de rechter. De vrouw heeft zelf een onveilige jeugd gehad en woonde als tiener in internaten. Volgens deskundigen heeft de vrouw een borderline persoonlijkheidsstoornis en kampt ze met trauma's.

Meer onderzoek