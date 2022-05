Vijf jaar onderzoek en 20 miljoen euro, maar de nieuwe LOFAR-telescoop kan getest worden

De hoeveelheid data die de nieuwe LOFAR verwerkt valt omgerekend te vergelijken met het gehele internetgebruik in Nederland in één seconde, en dat nog eens keer vijf. "We hebben nog nooit zoveel data tegelijk kunnen verwerken," legt Boudewijn Hut uit. Hij is van de afdeling Innovation & Systems bij ASTRON. "We blijven telkens op de rand van wat technologisch mogelijk is en dat bieden we de wetenschap weer aan in de vorm van een telescoop."

Kennis wereldwijd gebruikt

De nieuwe informatie levert genoeg voer op voor wetenschappers. Onderzoekers komen van heinde en ver vanwege de mogelijkheden van LOFAR. Zo lopen er internationale onderzoeken naar bijvoorbeeld bliksem, zwarte gaten en leven op planeten buiten ons sterrenstelsel. Onderzoeken waarin LOFAR leidend is. Dempsey: "De grote uitdaging zit 'm nu niet alleen in de techniek maar vooral ook in: wat doen we er vervolgens mee? We krijgen alleen nog maar meer data. Dat betekent dat meer mensen betrokken kunnen worden."

Ook worden de andere meetstations in Europa uiteindelijk voorzien van de nieuwe mogelijkheden. "Dus alle ruim de vijftig stations worden op deze manier ge-upgrade. We hebben die inzet nodig. Dat wordt veel werk, maar we hebben er zin in. Dit wordt een grote Europese samenwerking waarin ASTRON de koploper blijft."