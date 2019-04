De Lariks in Assen krijgt met wijkvernieuwing ook Hands of Fame

Dat verwacht directeur Elles Dost van Actium. "Nu is het een heel eenzijdig samengestelde wijk en we willen meer variatie van huurders in de wijk, met grotere en kleinere eengezinswoningen en appartementen."Donderdag verricht Dost aan het eind van de middag met Asser wethouder Janna Booij en buurtbewoners de feestelijke starthandeling van het miljoenenproject. Dat was met z'n allen even de hand in een speciale bak met kakelvers gestort beton steken, voor de vereeuwiging van wat handafdrukken. "Het is net de Walk of Fame, maar dan even anders", lacht Dost.De handafdruk van bewoners, Actium, gemeente en Vaart Welzijn symboliseert volgens Dost 'de onderlinge verbondenheid'. De bewoners zijn onderling met elkaar verbonden, maar ook met verhuurder Actium, gemeente en Vaart Welzijn, die samen optrekken in 'Mijn buurt Assen'.Zo zorgt Actium voor sloop van de oude flatgebouwen en huizen uit de jaren zestig en de vervangende nieuwbouw, verbetert de gemeente de straten en pleinen en Vaart Welzijn regelt met de bewoners de wensen voor speelplekken en ander buurtgenot. Vele miljoenen zijn met deze wijkvernieuwing gemoeid.Buurtbewoners van de Talmastraat kijken ernaar uit dat straks de nieuwbouw klaar is. Want waar ze nu op uitkijken is een grote bult zand met een diep gat erachter, waar de eerste funderingen in liggen voor een appartementencomplex. "Ik heb nu al gemerkt dat het flink stuiven wordt met zand als wij in onze tuin zitten. Hopelijk kunnen ze dat nog wat verhelpen de komende tijd met wat afdekplastic. Maar ik vind het echt een aanwinst, wat we hier straks aan nieuwe huizen krijgen", zegt buurtbewoonster Karin.Buurvrouw Loes straalt helemaal als ze over de wijkvernieuwing praat. "Al had ik liever niet appartementen pal voor mijn deur gewild. Daar stond een gymzaaltje, dat was toch iets lager." Ze hoopt dat straks met de nieuwbouw iedereen weer eens wat netter wordt in het gedrag. "Nu denken mensen hier niet verder dan hun eigen voortuin en wordt er elders op straat troep achtergelaten. Straks, als alles nieuw is, is alles weer netjes en hopelijk nodigt dat de mensen uit om zelf ook wat netter te zijn."De eerste fase van het nieuwbouwproject tussen winkelcentrum Nobellaan en de Talmastraat duurt anderhalf jaar. Daarna is de aangrenzende Molukse wijk aan de beurt voor een grondige renovatie. Daar worden 170 huizen van binnen en buiten aangepakt.