Man moet celstraf uitzitten voor poging tot doodslag met kettingslot op tiener

Een 27-jarige Palestijnse man uit Emmen is veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk), omdat hij vorig jaar september een 16-jarige jongen met een kettingslot op het hoofd sloeg. Een andere jongen van 15 jaar kon het slot net ontwijken. De rechter vindt poging tot doodslag en bedreiging bewezen. De man kreeg de straf ook voor vernielingen in meerdere winkels.

Hij werd door de jongens aangesproken, omdat hij met een blikje zat te gooien in de richting van een oudere man. Daardoor voelde hij zich gekrenkt. Hij zei zich te moeten verweren en dat hij daarom met het slot sloeg. Maar de rechter vond niet dat hier sprake was van noodweer. De man had ook de keuze kunnen maken om weg te gaan en had bovendien ook tijd om het slot eerst van zijn fiets te halen.