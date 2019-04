Verpleegkundige met drankprobleem krijgt hoge boete en rijontzegging

Een andere automobilist zag de 45-jarige man op 4 januari in zijn woonplaats rijden. Hij belde de politie, omdat de auto erg slingerde. Nadat hij tegen een vluchtheuvel was gebotst, reed de man met een lekke band gewoon door. De automobilist volgde de man uit Bovensmilde, kon hem laten stoppen en zijn autosleutels afpakken.Toen de politie hem even later liet blazen, bleek dat hij meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zelf zei hij tegen de agenten dat hij na zijn werk op een parkeerplaats was gestopt en daar twee glazen wijn had gedronken. “Ik denk eerder twee flessen”, zei de officier van justitie in de rechtszaal.De man, die op de kinderafdeling van een ziekenhuis in Groningen werkt, erkende dat hij een drankprobleem heeft. Hij heeft in het ziekenhuis veel ellende gezien, maar vooral ook in Afrika, waar hij heeft gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen. Daardoor was hij gaan drinken, zei hij tegen de politie. Hij verscheen niet in de rechtszaal. De man heeft inmiddels hulp gezocht, vertelde hij na zijn aanhouding.