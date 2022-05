Mannen uit Assen en Norg opgepakt voor miljoenenfraude met coronasteun

Op de aanvragen van de verdachten stonden volgens de FIOD zeer hoge bedragen die zij verwachtten om te zetten, veel hoger dan die eerder bij de Belastingdienst waren aangegeven. "Daardoor leek het dat de ondernemers door de corona-epidemie een grotere omzetdaling hadden dan in werkelijkheid het geval was", meldt FIOD in een verklaring. Op die manier probeerden zij onrechtmatig coronasteun te ontvangen.