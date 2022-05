Assen legt tonnen neer voor doorontwikkeling woningbouw Kloosterveen

De gemeenteraad in Assen wil dat de woningbouw in Kloosterveen versneld wordt. Om dit mogelijk te maken is een bedrag nodig om de woningbouw voor te bereiden. Maar zo makkelijk als het lijkt, is het niet. Eerst moet een paar obstakels uit de weg geruimd worden.

Het geld dat nodig is, is een voorbereidingskrediet van 350.000 euro. Voor dat bedrag moet een ontwikkelingsstrategie worden opgesteld om sneller te kunnen bouwen in Kloosterveen. Op dit moment telt de wijk 4000 huizen, daar komen nog eens 2500 woningen bij. En dat begint met zo'n 500 in Kloosterakker.

Stikstof en Fochteloërveen

Er is echter een probleem, ook wel 'de wolken bij Kloosterveen' genoemd door wethouder Karin Dekker (GroenLinks). Het is namelijk op dit moment onzeker wat de ontwikkelingen en opgaven zijn wat betreft de stikstofreductie en ook wat de problematiek rondom het Fochteloërveen precies gaat betekenen voor de woningbouw bij Kloosterveen. Maar dat woningen er moeten komen, daar is de gehele raad het over eens.

Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar ganzen, zwanen en kraanvogels slapen. Deze dieren eten en rusten overdag op de akkers rondom het veen. Die rust is inmiddels verstoord door allerlei menselijke activiteiten zoals fietsen, wandelen en de hond uitlaten. Dat gebeurt vanuit de woonwijk Kloosterveen. Ook wordt het foerageergebied kleiner door de oprukkende woningbouw op de akkers. Omdat het Fochteloërveen een Natura 2000-gebied is, moet de provincie erop toezien dat de natuurbeschermingswet wordt nageleefd en er binnen 5 kilometer geen verstoring is. Die blijkt er dus wel degelijk te zijn, volgens onderzoek.

'Is het voorstel niet te vroeg?'

De vragen uit de raad gingen dan ook over de foerageergebieden. De gemeente verwacht namelijk voor de zomer met een voorstel te komen hoe ze het verlies aan akkerbouwland rondom het Fochteloërveen kunnen compenseren, om zo het tekort aan foerageercapaciteit te kunnen herstellen. Adinda Bornkamp van D66 vroeg zich daarom ook af of dit raadsvoorstel niet te vroeg komt. "Moeten we niet wachten op het plan? Op basis daarvan kunnen we een besluit nemen over dit bedrag", zei ze. Assen Centraal, GroenLinks en het CDA sloten zich aan bij deze vraag.

Albert Smit van Assen Centraal ging verder: "Als we dit bedrag goedkeuren en de uitbreiding kan toch niet plaatsvinden door uitstoot van stikstoof of door ganzen in het Fochteloërveen, gaat dan de uitbreiding wel plaatsvinden in Kloosterveen?" Het CDA onderschreef dit: '"Er gaat veel geld uitgegeven worden aan voorbereidingen en dan blijkt dat het niet uitgevoerd kan worden."

'Risico dat we moeten nemen'

Dekker begon de beantwoording van de vragen met de constatering dat de gemeenteraad juist een plezier wordt gedaan met versnelling. "En dat begint met de ontwikkelingsstrategie, want waar gaan we bouwen? Dan hebben we daar een plan voor nodig. Daarvoor kunnen we twee dingen doen: afwachten tot helder is wat er gebeurt rondom de foerageergebieden en de stikstof, of een plan maken. Als er een plan ligt, kost het nog drie tot vier jaar om te starten met bouwen. En aangezien de raad wil versnellen met bouwen, is dat plan wel nodig."

De wolken boven Kloosterveen zijn volgens Dekker wel echt een probleem. Maar het college van B en W heeft ook ambitie om woningen te bouwen en het natuurbehoud en de stikstofproductie in balans te houden. Als het plan er niet komt, dan loopt de gemeente achter de feiten aan. Dekker: "Het kan zo zijn dat we het plan niet kunnen uitvoeren, maar dat is een afgewogen risico."