Koninklijke Onderscheiding voor dirigent Anton Stulp uit Emmen

De 75-jarige dirigent is al 45 jaar verbonden aan het Christelijk Mannenkoor Albatros als arrangeur, dirigent en artistiek leider. Onder zijn vleugels trad het koor op in onder andere Engeland, Polen en Rusland. Stulp ontving daarom in september 2018 al een erepenning van de gemeente voor zijn inzet voor het koor Albatros.Naast zijn bijdrage aan Albatros, verzorgd Stulp al jarenlang muziekluistercursussen voor ouderen. Ook is hij sinds 2000 organist en dirigent van de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam en dirigeert hij vanaf 2004 het christelijk gemengd koor 'samen op weg'.Sinds 2012 is hij één van de vaste organisten van de Grote Kerk in Emmen. Ook is hij vanaf 2005 cantor/dirigent van de cantorij. Daarnaast was Stulp van 1980 tot 2008 directeur en muzikaal leider van Muziekschool Emmen.Gemeente Emmen noemt hem: "de drijvende kracht achter vele muzikale evenementen en inspirator van vele jonge talenten".