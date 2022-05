Nieuw stadion FC Emmen onderdeel grootse plannen: 'Eind dit jaar meer duidelijkheid'

Niet rendabel

De stadionplannen van FC Emmen vallen in dat opzicht wellicht te combineren met deze en mogelijk andere initiatieven. "Onze opdracht is om na te gaan of we dergelijke plannen al dan niet kunnen samenvoegen tot iets moois. Samen sta je veel sterker", vertelt Lubbers.

Volgens haar zijn er voorbeelden te over van een dergelijke aanpak in Nederland. "Alleen een stadion is niet rendabel. Alleen een topsporthal ook niet. Je moet zorgen dat je de locatie, zowel overdag als in de avonduren bezet hebt." Een multifunctioneel complex is in dat opzicht daarom wenselijk. Lubbers ziet daar voldoende kansen voor weggelegd. "Het past mooi in de geest van het lokale naoberschap", zegt ze.

De stichting zal er wel een behoorlijke kluif aan hebben om alle potentiële partijen te peilen. Bovendien moeten de functies allemaal samen onder één dak passen: "Het wordt echt een puzzel. Niets is daarom nog in beton gegoten."

Dichterbij de Rondweg

FC Emmen heeft in het verleden al eens aangegeven dat bij nieuwbouw de voorkeur uitgaat naar een plek dichter bij de Rondweg. Met een mogelijke bouwstart in 2024. "We willen dit jaar een groot deel van de inventarisatie hebben afgerond", zegt Lubbers, "Volgend jaar werken we de boel dan verder uit."

Om wat voor een investering het gaat, kan de kartrekker nog niet precies aangeven. Behalve dat het in de tientallen miljoenen gaat lopen. Overigens sluit Lubbers daarom niet uit dat er toch gekozen wordt voor verbouw op de huidige locatie.