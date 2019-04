Bourdouxhe: Blij met TOP Oss, in Emmen de kans niet gekregen

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

"Vooropgesteld, Ik ben heel tevreden met TOP Oss. Zeker na het jaar dat ik heb meegemaakt is het fijn en mooi dat ik daar weer aan spelen kom", begint de Belg zijn verhaal."Ik had er wel wat meer van verwacht. Natuurlijk was de concurrentie groot, maar ik heb de kans niet gekregen om me te laten zien in de basis. Dat is jammer. Er zijn weinig gesprekken geweest met de trainer, dus voor mij blijft het toch wel een beetje een vraagteken. Ja, ik heb wel eens op de deur van de trainerskamer geklopt. Maar zoiets doe je ook niet elke week. Bovendien kan het ook van de andere kant komen, maar dat is niet gebeurd."Bourdouxhe koos heel bewust voor TOP Oss en voor een contract voor de duur van twee jaar, plus een optie voor nog een jaar. "Ik had niet de illusie dat na dit jaar een eredivisieclub voor me zou komen. Maar ik vind dat TOP een prima elftal heeft. Ook dit jaar doen ze het prima. Daarnaast speel ik straks vlakbij huis en aangezien ik inmiddels 28 jaar ben is enige zekerheid toch wel prettig."