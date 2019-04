Basisrentree lonkt voor Henk Bos: Heel veel downs gehad

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Gelukkig gaat het weer goed. Ik geniet weer. Henk Bos

En zo gloort er eindelijk weer een sportief hoogtepuntje voor de middenvelder uit Stadskanaal, die behoudens zijn eerste seizoen bij de Drentse club achtervolgt werd door blessures."Ik heb het wel aardig moeilijk gehad", aldus Bos. Twee keer kampte ik met een hamstringblessure en ook vorig seizoen heb ik nauwelijks gespeeld en ben ik uiteindelijk geopereerd aan mijn enkel. Daarnaast zat het privé ook niet allemaal mee. Maar ja, dat is het leven... daar krijgen heel veel mensen mee te maken. Het was al met al een periode van ups en downs, maar met veel meer downs dan ups."De liefde voor het spel hielp Bos tijdens de vele moeizame momenten. "Voetbal is het mooiste dat er is. Ik vind het heerlijk om elke dag op het veld te staan. Nu gaat het goed. Ik voel me fit en geniet weer."Toch had Bos, er naar eigen zeggen, eerder kunnen staan. "Na mijn blessure begon ik gewoon slecht en dan kan ik wel een trainer hebben die het in me ziet zitten, maar dan moet je hem ook overtuigen. Dat heb ik niet gedaan. De laatste weken lukt dat wel. Waardoor dat komt? Dat zit in mijn hoofd, ik voel me nu vrijer.De laatste weken maakte Bos als invaller dus een prima indruk en nu kan hij in de allesbeslissende van de competitie nog meer zijn steentje bijdragen aan het grote doel: handhaving. "Het zou mooi zijn als we erin blijven. We spelen nog vier finales, maar ik heb goede hoop en ook vertrouwen dat we het gaan halen."Verder kijken dan het slot van de competitie doet de 26-jarige Groninger (Stadskanaal) niet. "Ik ben alleen bezig met het hier en nu en maak me ook geen zorgen over de toekomst. Ik heb een aflopend contract, maar als ik fit blijf en het goed doe denk ik dat er wel iets komt. Of ik bij Emmen wil blijven? Alles is open, maar na lange periodes bij FC Groningen en hier lijkt me een buitenlands avontuur ook wel interessant."