Hoogevener hoort een jaar cel eisen voor woninginbraken

Hij hoorde een celstraf van acht maanden onvoorwaardelijk tegen zich eisen voor twee woninginbraken in Hoogeveen in juli en augustus vorig jaar. De buit bestond uit sieraden, tafelzilver, een iPad, spaarpotten, horloges en een auto.

De Hoogevener bekende op zitting één inbraak: die aan de Einsteinlaan. Door met een koevoet een raam te vernielen was hij de woning binnengekomen. Op een plastic tas werd DNA van de verdachte aangetroffen. De andere twee inbraken ontkende hij stellig. "En ik weet wat ik gedaan heb", klonk het in de zittingszaal.

De Hoogevener kwam in beeld na een huiszoeking bij een ander persoon. Die had 34 zakhorloges in zijn huis liggen. Die bleken uit de inbraak aan de Van Limburg Stirumstraat afkomstig. De Hoogevener zou de klokjes absoluut niet gestolen hebben, zei hij. Maar zijn naam kwam wél voor in chatgesprekken met deze andere persoon. Tegen de rechters wilde hij niet zeggen wie wél bij deze inbraak betrokken was geweest. "Ik ben geen verrader."