Grote Armeense delegatie aanwezig bij opening Drentse tentoonstelling

In aanwezigheid van meer dan 350 genodigden is dinsdagavond de tentoonstelling 'In de ban van Ararat' geopend. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Armeense geschiedenis en cultuur in 160 archeologische kunstschatten.

De openingsceremonie was in de Josefkerk in het centrum van Assen, omdat er in het museum zelf niet genoeg plaats was om alle gasten te ontvangen. Aanwezig was een grote delegatie uit Armenië bestaande uit minister-president Nikol Pasjinian, meerderde ministers, leden van het parlement en de directeur van het Armeens Historisch Museum in de hoofdstad Jerevan, Davit Poghosyan.

Er waren optredens te zien van de dansgroep Abovian en het Zwarte Zee Kwartet, afgewisseld met speeches van museumdirecteur Harry Tupan, Nikol Pasjinian en schrijver Frank Westerman.

Meer bekendheid Armeense cultuur gewenst

Tupan vertelde dat het niet eenvoudig was om de objecten van Armenië naar Assen te krijgen, gezien de boycot van Rusland na diens inval in Oekraïne. "Het was niet mogelijk om via Moskou te vliegen, dus de stukken moesten voor een groot deel per truck worden vervoerd."

Minister-president Nikol Pasjinian van Armenië benadrukte de goede banden die er eeuwenlang bestaan tussen Armenië en Nederland. "Ik vertrouw erop dat deze unieke tentoonstelling eraan bijdraagt om de Armeense cultuur bekender en aantrekkelijk te maken bij de vriendelijke mensen in Nederland." Hij sprak de hoop uit dat er in de toekomst een soortgelijke tentoonstelling over Nederland in Armenië zou kunnen worden gehouden.

Respect voor Ararat

Frank Westerman vertelde wat het Ararat-gebergte voor hem betekent. Hij beklom de berg om uit te vinden wat de waarde van geloof voor hemzelf was. "Wat ik zelf heb gevonden is dat ik opener ben geworden, meer ontvankelijk voor het niet-weten. Op de Ararat heb ik ontzag gekregen voor het onkenbare, voor datgene waar je met je verstand niet bij kunt. Maar waarvan je je wel een vorstelling kunt maken. Met je verbeelding. Ik ben de magie en de poëzie van de dingen meer gaan waarderen."