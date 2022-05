Per toeval drugslab in Tynaarlo ontdekt bij onderzoek naar fraude

De politie heeft aan het eind van de middag in een bedrijfspand aan de Exportweg in Tynaarlo een drugslab ontdekt. Dit gebeurde per toeval, omdat de politie daar met de FIOD bezig was met een onderzoek naar grootschalige fraude met coronasteun.

Eerder vandaag hield de opsporingseenheid van de belastingdienst vijf mannen aan, onder wie een 26-jarige man uit Assen en een 53-jarige man uit Norg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht, net als drie kantoorpanden, waarvan twee in Tynaarlo en Noordenveld. Verder zijn 19.000 euro, drie auto's en administratie in beslag genomen.

Bij de doorzoeking in een kantoorpand in Tynaarlo werd dus ook een drugslab ontdekt. De politie meldt dat het lab op het moment van aantreffen niet in werking was. Vanavond nog wordt het drugslab ontmanteld. Hoe groot dit precies is, kon de politie nog niet zeggen.