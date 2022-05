Tynaarlo geeft corsowagen asielzoekers financieel steuntje in rug

De gemeenteraad van Tynaarlo vindt deelname van een groep asielzoekers uit Paterswolde aan het Bloemencorso van Eelde zo'n goed initiatief, dat ze het van harte ondersteunen met 2500 euro.

Raadslid Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo kwam vanavond in de raad met een motie voor financiële ondersteuning voor de corsowagen van de nieuwkomers in Paterswolde. Bij het indienen was de motie al ondertekend door alle 23 raadsleden, maar vervolgens werd deze ook nog eens via hoofdelijke stemming door de voltallige raad aangenomen.

Goed voor inburgering

Volgens Casper Kloos is de manier waarop de bewoners van het azc in de Bladergroenschool bezig zijn met het corso 'een schoolvoorbeeld van inburgering'. "Samenwerken, elkaar ontmoeten, dat bevordert de inburgering. Zulke initiatieven willen we graag aanmoedigen en daarom van harte financieel ondersteunen."

Het is voor het eerst dat asielzoekers meedoen aan het Eelder bloemencorso. Eind vorig jaar betrokken de eerste Afghaanse vluchtelingen het azc in Paterswolde. De groep die een corsowagen bouwt doet dat als 'Corsowijk COA'. Daarmee zijn er straks 15 corsowijken die een wagen bouwen voor het corso op 3 en 4 september. De groep heeft afgelopen maand bij Kwekerij Arends in het dorp inmiddels dahliabollen in de grond gestopt.

Enthousiast