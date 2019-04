Lelystedeling in hoger beroep tegen veroordeling verkrachten jonge mannen op Drentse camping

De man is het niet eens met de tbs met dwangverpleging. Deskundigen adviseerden de mildere maatregel tbs met voorwaarden. In dat geval gaat het niet om een gedwongen opname. De rechtbank besloot toch tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat de kans op herhaling te groot is en de man daardoor een gevaar voor de samenleving is.De politie kreeg vorig jaar in augustus een melding van een man die zei dat hij op een camping in De Schiphorst was bedwelmd met de drugs GHB en daarna verkracht. Hij was op die camping met de man uit Lelystad. Later deed een tweede slachtoffer aangifte..Dat tweede slachtoffer gaf aan dat hij was gedrogeerd in de periode van 2014 tot in 2016. Dit gebeurde bij de Lelystedeling thuis en op een camping bij Meppel. De rechtbank veroordeelde de man voor mishandeling (de mannen schaden door stiekem drugs toe te dienen) en verkrachting.