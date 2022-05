Raad Tynaarlo verontwaardigd over afketsen plan starterswoningen Vries-Zuid

"Er moet in Vries-Zuid toch érgens een blokje zijn te vinden voor starters? Ik vertrouw volledig op de creativiteit van de wethouders." Een uiterste noodkreet gisteravond in de gemeenteraad van Tynaarlo, bij monde van VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters. En hij kreeg bijval van velen. Aanleiding voor de oproep is het stranden van een plan van jongeren uit Vries voor vijf starterskoopwoningen in hun eigen dorp, in het nieuwste plan Vries-Zuid.

Er is grote frustratie en verontwaardiging over het afgeketste plan uit de eigen gemeenschap. Niet alleen bij de initiatiefnemers - vier jongeren uit Vries en bouwbedrijf Van Wijnen - maar ook onder de raadsleden van Tynaarlo, zo bleek in de raad.

Belofte niet nagekomen

Jaren geleden is toegezegd dat met het nieuwe uitbreidingsplan Vries-Zuid, waar in totaal 75 woningen komen, ook de starters uit het dorp geholpen zouden worden. Maar die belofte wordt uiteindelijk niet nagekomen.

Uitgerekend het startersproject valt af voor die ene gereserveerde plek, waarvoor belangstellenden een bijzonder bouwplan bij de gemeente in mochten dienen. Negen initiatiefnemers deden dat. Slechts eentje blijft ervan over, en dat zijn niet de starters. Ze voldeden uiteindelijk toch niet voldoende aan alle criteria. Wel een projectontwikkelaar die er vijf huurwoningen bouwt met een prijs boven de huurtoeslaggrens van 770 euro.

Voetbalteams lastig vullen

De politiek fronst de wenkbrauwen bij de keuze voor middenhuurwoningen in de particuliere sector, ten koste van het plan voor starterswoningen. Ook jongeren in Vries zijn er niet echt mee geholpen, met dergelijke huurhuizen, zeggen ze. "We willen koop voor een betaalbare prijs", zo zeiden Bas-Jan Raven en Jordy Schuur als insprekers. "Met huur breng je een hoop geld weg en dat is zonde."

Ze gaven de raadsleden nog eens mee hoe groot hun wens is, om in het eigen dorp een betaalbare woning te kunnen bouwen. Het dorp heeft last van vergrijzing. Ze wijzen daarbij op de plaatselijke voetbalclub VAKO, die er alle belang bij heeft dat jongeren in Vries kunnen blijven, en er een gezin stichten, in plaats van wegtrekken. Maar dan moet er wel plek zijn, zo hielden ze de raad voor.

"Bij VAKO hebben we steeds meer moeite om voetbalteams op de been te brengen, want jongeren vertrekken en dat voelt de club ook. Nu ligt er voor onze doelgroep een mooi haalbaar plan voor vijf betaalbare koopwoningen (de prijs ligt rond de 200.000 euro, red.), maar dat ketst dan af, om onduidelijke redenen", is hun verwijt.

Andere plek zoeken?

Ook Reint Jan Auwema, oud-wethouder van Noordenveld en tegenwoordig projectleider bij bouwbedrijf Van Wijnen, deed een dringende oproep om starters in het dorp toch echt een kans te geven. Hij baalt ervan dat het startersproject uiteindelijk toch is afgevallen, nadat het tot de laatste vier was doorgedrongen, en dus op gesprek mocht voor een presentatie waarna de reactie enthousiast was. "We werden dus derde, maar dat betekent in feite helemaal niks. Het gaat niet door."

Voor Auwema is tot op heden onduidelijk wat er niet deugde aan het plan. "En we wilden heus niet de grond cadeau, zoals sommigen denken." Zo koerst de gemeente op een markconforme prijs. Die grondprijs moet trouwens nog vastgesteld worden door de nieuwe raad. "Nu ons startersproject afketst voor Vries-Zuid omdat iemand anders wint - zo is nu eenmaal het spel - laat ons dan elders in Vries een plek zoeken", smeekte Auwema.

Hand in eigen boezem

Verantwoordelijk wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo), die vertrekt zodra er een nieuw college aantreedt, kreeg uiteindelijk de volle laag van de fracties. Niemand begrijpt hoe het kon gebeuren dat er nu, in het plan Vries-Zuid, van de 75 woningen geen enkele wordt gebouwd voor starters. Maar de raadsleden kunnen volgens Kraaijenbrink ook zeker de hand in eigen boezem steken.

Er zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk fikse discussies geweest over een paar witte vlekken in de uitbreidingswijk, waar plek moest zijn voor bijzondere bouwprojecten als een knarrenhof, tiny houses of starterswoningen. Maar volgens de wethouder is er door de raad voor deze bewuste derde witte vlek uiteindelijk een motie aangenomen voor huizen met een bijzondere bouwvorm.

"Er was in die motie niet specifiek sprake van starterskoopwoningen. Het college heeft dus de opdracht gewoon uitgevoerd", zegt Kraaijenbrink. "Nu zegt u: 'U moet starters daar huizen laten bouwen'. Dat was niet uw opdracht", verdedigde Kraaijenbrink zich. En als het toch anders moet en er moeten gesprekken komen met de jongerengroep uit Vries, dan is dat aan de nieuwe wethouder van het nieuwe college, stelde Kraaijenbrink. Hijzelf begint er niet meer aan, omdat zijn afscheid aanstaande is.

'Empathie mist'

Voor CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp was de maat vol. "Ik mis bij de wethouder elke vorm van empathie voor deze jongere inwoners die teleurgesteld zijn, weer probeert de wethouder zich eruit te redden met juridisch geneuzel. Ik mis elke emotie voor deze mensen die een probleem hebben, waarom laat het college niet zien dat ze te doen hebben met deze jongeren."

Ook de nieuwe fractie Tynaarlo Nu, met voorman Richard Aeilkema, had er geen enkel begrip voor, hoe de wethouder om de hete brij heen draaide. "E'r ligt gewoon een opdracht om starterswoningen te bouwen. Er zijn nu inwoners die een oplossing hebben voor het probleem waar ze zelf deel vanuit maken, en dan gebeurt het niet. Ik snap hier geen bal van. Nu schuift u de opdracht weer door naar het volgende college."