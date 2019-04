Wat is er op Goede Vrijdag te doen in Drenthe?

BeleefTours is een bijzondere belevenis voor jong en oud. In een tocht van 2,5 uur maak je kennis met de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid. Je rijdt door vrije Kolonie Frederiksoord en door Vledder, over bospaden en langs bijzondere monumenten.De tocht begint vanochtend om 10 uur en meer info is hier te vinden.Het Flardenpad is een unieke audiovisuele route welke wandelaars aan de hand van een applicatie op hun mobiel kunnen lopen. De zogeheten flarden bestaan uit geluidsfragmenten waarbij wordt teruggeblikt op het ontstaan van het gebied 'dat gekneed is uit ijs en oorlog'.De Flardentocht begint om 10:00 uur en start bij de Tourist Info in Havelte.De jaarlijks terugkerende uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Emmen mag niet ontbreken, een verhaal van het verraad, de kruisiging en sterven van Jezus. De uitvoering in Emmen begint om 19:30 uur.Hier kunt u een versie van de Matthäus Passion bekijken:Tijdens deze huifkarrit over het Dwingelderveld wordt stilgestaan bij de maan en de invloed op de natuur. De kans is groot kans dat je reeën ziet. Ook is er ruim de tijd de stilte te beleven, misschien alleen verstoord door het snuiven van de paarden of het ruisen van de wind.Tip: Neem je verrekijker mee. De tocht begint vanavond om 21:15 uur en meer info is te vinden op de website van Bezoekercentrum Dwingelderveld. Je kent hem waarschijnlijk van de tv-serie De Luizenmoeder: Henry van Loon. De sympathieke beroepsklungel komt alweer met een nieuwe show. Met dezelfde slapstick waarmee Van Loon zich door de doldrieste realiteit van dit maffe bestaan heen wurmt, rijgt hij in deze hilarische solo vele unieke hoogtepunten aaneen.De voorstelling begint vanavond om 20:15 in de Tamboer in Hoogeveen.