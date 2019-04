Verbod criminele motorclubs is een stuk dichterbij

Motorclubs kunnen nu al worden verboden, maar alleen via de rechter. PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP willen de minister van Justitie de bevoegdheid geven een verbod in te stellen. Een motorclub kan dat vervolgens bij de rechter aanvechten.De partijen achter het wetsvoorstel hebben haast. "We zien dat de rechtszaken tegen deze criminele bendes jarenlang slepen. In de tussentijd voelen sommige motorclubs zich onaantastbaar en lappen ze alle regels aan hun laars."Tot nu toe zijn twee motorclubs die zich schuldig zouden maken aan het faciliteren van zware criminaliteit (deels) verboden door de rechtbank en het gerechtshof: Satudarah en Bandidos. Het OM in Noord-Nederland is bezig met een rechtszaak tegen No Surrender.Na kritiek van de Raad van State is het wetsvoorstel overigens wel aangepast. Die vond de formulering op sommige punten te vaag. Critici zien in het plan een te grote inbreuk op het grondwettelijk vastgelegde recht op vrijheid van vereniging.