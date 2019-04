'Emmen-doelman Kjell Scherpen rond met Ajax'

Scherpen (19) zou woensdag de medische keuring bij Ajax hebben ondergaan. Ook Kik Pierie (18) was aanwezig op het trainingscomplex De Toekomst. De komst van de Heerenveen-verdediger naar Ajax is inmiddels wereldkundig gemaakt, maar de officiële bevestiging van de transfer van Scherpen laat voorlopig op zich wachten.Dit zou zijn besloten omdat Emmen en Ajax in de slotfase van dit seizoen nog enkele belangrijke wedstrijden hebben te spelen. De Drentse promovendus is nog niet zeker van een langer verblijf op het hoogste niveau. Morgen speelt Emmen een belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.Ajax is dit seizoen nog op drie fronten actief. De hoofdstedelingen gaan aan kop in de eredivisie en staan in de finale van de KNVB Beker. Bovendien bereikte Ajax deze week verrassend ten koste van de Italiaanse grootmacht Juventus de halve finales van de Champions League.Een deel van de harde kern van Ajax ziet de komst van jeugdinternational Scherpen niet zitten. De keeper liet in het verleden weten supporter van Feyenoord te zijn.​ Zijn contract bij Emmen loopt tot medio 2020.