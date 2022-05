Dieptepunt crisis aanmeldcentrum Ter Apel: asielzoekers bivakkeren urenlang op grasveld

Zo'n vijftig asielzoekers hebben gisteravond urenlang op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten doorbrengen, omdat het binnen vol was. Het leek erop dat ze de nacht op het gras moesten doorbrengen, maar rond middernacht konden ze toch naar binnen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft in allerijl plek voor ze kunnen maken in de wachtenruimten en kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aan het einde van de avond stonden tientallen asielzoekers bij de hekken van het aanmeldcentrum. "Op de opvanglocatie was geen plek. Ook was er geen mogelijkheid om ze elders onder te brengen, omdat we het vervoer niet meer geregeld konden krijgen. We hebben dekens en eten en drinken uitgedeeld om ze toch nog iets van fatsoenlijke opvang te bieden. Meer konden we op dat moment niet doen", zegt een woordvoerster van het COA.