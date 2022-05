Wat vind jij: Ook de middenklasse moet geholpen worden om de inflatie aan te kunnen

De laagstbetaalden in ons land krijgen er in de cao's die worden afgesloten vaak meer bij dan hun hoger ingeschaalde collega's. Bij de politie krijgt een jonge agent er dit jaar 4 procent bij, zijn ervaren collega hooguit 3,4 procent. In de zorg is het verschil nog groter, meldt De Telegraaf. Binnen hetzelfde ziekenhuis krijgt de een er 4 procent bij, de ander 10. Deze cao-nivellering leidt binnen organisaties tot scheve ogen.

Niet alleen minima worden getroffen door de inflatie. "Veel meer dan anders", krijgt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) telefoontjes, mails en berichten van mensen die zeggen niet rond te kunnen komen. "Opvallend genoeg" nu ook meer van de inkomensgroep daarboven.

"Meer dan de helft van de vragen gaat over hun energierekening, en dan hebben we april nog niet eens goed in beeld", zegt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville. "Medewerkers die hier al twintig jaar consumentenvragen beantwoorden zeggen dit nog nooit te hebben meegemaakt."

