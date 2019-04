Stralend paasweekend voor de deur: 'De zon regeert'

Deze week schoot het kwik alvast flink omhoog en ook vandaag lijkt het volop zomer. "Het is stralend weer. We zien een strakblauwe lucht. De zon regeert", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Vandaag bereiken we een maximum van 24 graden. Dat is zo'n 12 graden boven de temperatuur die normaal is voor de tijd van het jaar."De zomerse omstandigheden komen door een hogedrukgebied met de kern boven Scandinavië. Ook in het paasweekend zal het zomers aanvoelen. "Morgen halen we ongeveer 23 graden, op eerste paasdag loopt de temperatuur iets terug. Maar in het zuiden van Drenthe halen we nog makkelijk 21 of 22 graden. Tweede paasdag gaat in de hele provincie weer een hele warme dag worden, met 23 graden", aldus Havinga.Voor iedereen die hoopt op een beetje neerslag, dat is pas in de loop van volgende week aan de orde. "Na Pasen neemt geleidelijk de bewolking toe, al blijft de temperatuur hoog. Na woensdag volgt misschien wat neerslag."