Geen streekvervoer in Emmen en omgeving: buschauffeurs staken

In Emmen wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Tientallen buschauffeurs leggen het werk neer en pleiten voor een betere CAO. Ze willen een loonsverhoging en betere werkomstandigheden, want de werkdruk was de afgelopen jaren volgens hen behoorlijk hoog, waardoor er een hoog ziekteverzuim is.

Het gaat om een landelijke estafettestaking, die vanochtend werd afgetrapt in Emmen, Oude Pekela en Stadskanaal. In Emmen verzamelden de chauffeurs zich vanochtend op het station. "Er is niet onderhandeld over de CAO, er is een eindbod neergelegd en de leden van de FNV stellen: hier kunnen we niet mee akkoord gaan", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.

'Te weinig rust'

Het is niet voor het eerst dat de chauffeurs staken. Ze voelen zich niet gehoord door hun werkgever Qbuzz. "Veel van de stakers zijn mensen van boven de 60 jaar. Die moeten vaak tot extreem laat werken. Soms zitten ze tot half drie 's nachts op de bus en moeten ze 's ochtends ook weer heel vroeg beginnen, rond half vijf", zegt staker Henk. "Ze moeten dan na een veel te korte rustperiode weer terug op de bus."