Djammen: Bier, benzine en gekkigheid, dit is Trekhawk

Naast de flauwekul tijdens de liveoptredens is Trekhawk ook serieus bezig met een nieuwe single. Lul van een vent heet het nummer. Bij het nieuwe lijflied van de band hoort ook een clip en die is onlangs gefilmd. "Een intensieve dag om op te nemen", vertelt Mickey. Samen met cameraman Robert Schepers, tevens tweede drummer van de band, is Trekhawk een hele dag in touw geweest om de clip te schieten, en dat werd nachtwerk. "Het acteren viel wel zwaar. Dat was wel pittig", erkent Mickey. Maar het resultaat mag er zijn. "Het wordt echt monsterachtig." De fans hoeven op het resultaat niet heel lang meer te wachten als het aan de band ligt. Zeer binnenkort verschijnt de single en daarmee ook de clip.

Na de clip willen de jongens direct doorstomen. "We hebben al heel veel ideeën weer liggen. En als de clip klaar is, dan gaan we weer de studio in en dan willen we eindelijk het eerste album afmaken", vertelt Jasper. Die plannen liggen al een tijdje op de plank, maar daar blijft het steeds bij. Afgeleid door live-optredens en andere zaken, zoals het youtubekanaal met daarop grappige filmpjes, die ook gemaakt moeten worden, wordt het album telkens op de lange baan geschoven. "Dat lijkt ons wel echt te gek om klaar te maken." Volgens hem moet dat dit jaar nog lukken. "Ja, we beloven het", zegt Jasper. Mickey houdt een slag om de arm. "2040, dan is-ie er wel een keer."