Nieuwe naam voor Burgemeester Tjalmapark Hoogeveen duurt langer dan verwacht

Waar blijft de nieuwe naam voor het Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen? Al maanden liggen er voorstellen klaar voor een herbenoeming van het park, dat de naam droeg van de omstreden oorlogsburgemeester Jetze Tjalma.

In december vorig jaar liet de gemeente Hoogeveen al weten dat de straatnamencommissie een aantal alternatieve namen voor het park had geselecteerd. De verwachting was dat een nieuwe naam voor het park niet lang meer op zich zou laten wachten, maar vijf maanden later is het park nog altijd naamloos.

Stemmen

Navraag bij de gemeente leert dat Hoogeveners uit vier nieuwe namen kunnen kiezen, die zijn voorgedragen door de straatnamencommissie. Als het college daarmee akkoord gaat, kunnen inwoners drie weken lang op een nieuwe naam voor het park stemmen. Dat had al in gang gezet moeten worden, maar laat tot dusver nog op zich wachten.

Wat de opties voor nieuwe namen zijn en wanneer die bekend worden wil de gemeente nog niet zeggen. De lokale SGP vindt dat het proces te lang duurt. De partij verzocht het college in februari om opheldering. "Binnen vier weken hoor je dan antwoord te krijgen", vertelt fractievoorzitter Brand van Rijn. "Maar we hebben nog niks gehoord."

Volgens de politicus was het college nog niet tevreden met de uitleg die ze naar de SGP wilden sturen. "Dus moesten ze terug naar de tekentafel. Het is allemaal wel erg vaag zo, mensen willen weten hoe het park gaat heten."

Ereburgerschap

In 2020 werd het ereburgerschap van Hoogeveen van burgemeester Jetze Tjalma ontnomen. Uit onderzoek bleek dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog niet zo zuiver op de graat was als na de oorlog werd verondersteld. Hij beschermde Joodse inwoners niet genoeg en deed in de opsporing zelfs meer dan de bezetter vroeg.